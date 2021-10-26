Музей Победы бесплатно покажет российские мультфильмы

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Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы 26 октября приглашает москвичей и гостей столицы на короткометражную программу кинофестиваля «Эхо Орленка».

Зрители увидят мультфильм «Портрет скучного человека» Василия Корепанова. Его герой научит принимать себя таким, каким есть.

Анимационная работа режиссера Екатерины Киреевой «Мир прекрасен» расскажет о стремлении ко всему красивому и доброму.

Продолжит показ мультфильм «Семеро козлят» Марины Карповой — юмористическое переосмысление сюжета известной сказки.

Программа завершится фильмом о прошедшем Всероссийском фестивале визуальных искусств в детском центре «Орленок».

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщает пресс-служба музея.

Музей Победы 4 ноября зовет горожан принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню народного единства. Старт программе даст экскурсия по тематической выставке «Парад, изменивший историю». Гости музея приглашаются на тематический художественный мастер-класс и концертную программу «Народные песни».

Музей Победы с 19 октября открыл выставку «Твои защитники, Москва!». Здесь представлены раритеты музея, посвященного памяти Героя Советского Союза Виктора Талалихина. Среди реликвий — личные вещи героя, которые были подарены музею в 1965 году родителями Виктора, а также фрагменты истребителя И-16, на котором Талалихин совершил свой ночной таран. На одном из фрагментов отчетливо виден номер, указанный в личной карточке летчика-истребителя.