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В столице работают 26 зарядных станций для электромобилей

Полина Долганова

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В столице работают 26 зарядных станций для электромобилей
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В столице работают 26 зарядных станций для электромобилей от проекта «Энергия Москвы» департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в Telegram-канале департамента.

Отмечается, что станции одновременно могут заряжать 49 автомобилей.

Чтобы найти свободную станцию, водителю достаточно скачать приложение «Московский транспорт».

В столице работают 26 зарядных станций для электромобилейФото: Telegram / Дептранс Москвы

— На сегодняшний день работают 26 станций, еще несколько десятков уже установлены и в данный момент подключаются. Размещать все станции будем с учетом потребностей жителей города: по пути из центра на больших улицах, у кафе, торговых центров, школ, — подытожил руководитель департамента Максим Ликсутов.

Зарядные пункты для электромобилей планируют установить в районах по реновации жилищного фонда Москвы. Об этом 13 сентября заявил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что зарядки появятся во дворах и на подземных парковках для машин. При этом от них можно будет заряжать электровелосипеды, моноколеса, самокаты, скутеры и многие другие виды транспорта.

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