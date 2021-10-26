Стало известно, какие мероприятия пройдут в Петербурге в годовщину крушения борта А321

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В шестую годовщину крушения борта А321 в Петербурге пройдет ряд мероприятий в память о погибших в небе над Синайским полуостровом.

Директор благотворительного фонда «Рейс 9268» Ирина Захарова рассказала, что в этом году памятные мероприятия запланированы на субботу и воскресенье, 30 и 31 октября.

На 30 октября запланировано посещение двух мемориалов, посвященных погибшим в Синайской катастрофе. Один из них торжественно откроют в день годовщины.

— В 11:00 посещение мемориала на Серафимовском кладбище, плюс у нас будет открытие уже завершенного мемориала с фотографиями и возложение цветов. Его в этом году завершили, поэтому он будет уже обновленный и окончательный, — рассказала Захарова в комментарии и зданию «Невские новости».

Далее участники мероприятия отправятся к Румболовой горе во Всеволожске, где возложат цветы.

Утром в воскресенье, 31 октября, состоится поминальная панихида. В этом году изменится место проведения службы: ранее она проходила в Троице-Измайловском соборе, в этом году ее проведут в строящемся храме на адмирала Черокова, 10.

Трагедия в небе над Синаем произошла 31 октября 2015 года. Борт Airbus A321 компании «Когалымавиа», следовавший из Шарм-эль-Шейха в Петербург, потерпел крушение спустя несколько минут после взлета. 217 пассажиров и семь членов экипажа, находившихся на борту, погибли.

Ранее Мария Захарова раскрыла итоги переговоров с Египтом по выплатам из-за теракта над Синаем.