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Сергей Собянин заявил, что вакцинация помогла снизить число госпитализаций в Москве

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин заявил, что вакцинация помогла снизить число госпитализаций в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Вакцинация от коронавирусной инфекции помогла снизить число госпитализаций в Москве. Об этом во вторник, 26 октября, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он также рассказал о том, что ежедневно в городе проводится около 80-90 тысяч ПЦР-тестов.

— Мы наращиваем тестирование по поручению президента. ПЦР-тестов делается около 80 тысяч до 90 тысяч доходит в сутки, — отметил глава города.

Кроме того, по словам мэра, в столице регулярно проводят экспресс-тестирования, выявляемость которых составляет около 4-5 процентов, пишет РИА Новости.

До этого Собянин сообщил, что москвичи стали в четыре раза чаще вакцинироваться от коронавирусной инфекции, нежели это было в августе.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.

Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции 3924 пациента за последние 24 часа. Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в столице полностью поправились 1 568 354 человека. За последний день в городе выявили 6074 новых случая заболевания. Госпитализированы были 1604 человека. По состоянию на 26 октября на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 701 гражданин.

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