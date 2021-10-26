Сергей Собянин заявил, что вакцинация помогла снизить число госпитализаций в Москве
Вакцинация от коронавирусной инфекции помогла снизить число госпитализаций в Москве. Об этом во вторник, 26 октября, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он также рассказал о том, что ежедневно в городе проводится около 80-90 тысяч ПЦР-тестов.
— Мы наращиваем тестирование по поручению президента. ПЦР-тестов делается около 80 тысяч до 90 тысяч доходит в сутки, — отметил глава города.
Кроме того, по словам мэра, в столице регулярно проводят экспресс-тестирования, выявляемость которых составляет около 4-5 процентов, пишет РИА Новости.
До этого Собянин сообщил, что москвичи стали в четыре раза чаще вакцинироваться от коронавирусной инфекции, нежели это было в августе.