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Эндокринологический научный центр рассказал, как лечить остеопороз и избежать переломов

Дарья Чентаева

Общество
Эндокринологический научный центр рассказал, как лечить остеопороз и избежать переломов
Фото: https://pixabay.com/ru

20 октября — Всемирный день борьбы с остеопорозом. В ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России при поддержке Российской ассоциации эндокринологов прошел тематический симпозиум. В нем приняли участие более 700 российских врачей. Они обсудили комплекс вопросов, связанных с заболеванием остеопорозом, лечением, профилактикой осложнений и ранней диагностикой.

Остеопороз — мультидисциплинарная проблема, и часто, патология людей в возрасте. В диагностике, лечении и профилактике этого заболевания, а также в научных разработках, значительную роль играют эндокринологи, ревматологи, гериатры.

В настоящее время в России среди людей старше 50 лет остеопороз встречается у 33,8% у женщин и у 26,9% мужчин. Всего данное заболевание в России имеют около 14 миллионов человек.

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Как утверждает директор «НМИЦ эндокринологии», член Российской и Международной ассоциаций по остеопорозу, доктор медицинских наук Наталья Мокрышева, в основном на возникновение остеопороза влияет наследственность.

— На сегодняшний день существует две основных группы антиостеопоротических препаратов. Это бисфосфонаты и препарат моноклональных антител — деносумаб. Механизм действия этих препаратов отличается, однако, итоговый эффектодин и тот же — снижение интенсивности разрушения кости. Именно поэтому такие препараты называются антирезорбтивными. На фоне подавления костной резорбции клетки костной ткани остеобласты успевают синтезировать новую костную ткань, и за счет этого плотность кости растет, — отметила Мокрышева.

В настоящее время медики разработали принципиально другой подход к терапии остеопороза — анаболический. Он не препятствует разрушению кости, а наоборот стимулирует ее формирование. Единственным зарегистрированным препаратом в этой категории в России является терипаратид — генно-инженерный фрагмент паратгормона человека. Также, многим людям с остеопорозом, кроме основной терапии, необходимы препараты кальция и витамина D.

Отмечается, что одним из главных способов борьбы с остеопорозом в будущем должно стаь его прогнозирование и выявление на ранних стадиях, и вовремя назначенное лечение.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург перечислил продукты, которые помогут укрепить кости. По его словам, следует добавить в свой рацион больше продуктов, содержащих кальций и витамин D.

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