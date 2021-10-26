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МЧС опровергло сообщения о взрыве газового баллона во дворе дома в Кунцеве

Илья Ашуров

Происшествия
МЧС опровергло сообщения о взрыве газового баллона во дворе дома в Кунцеве
Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва
Молодогвардейская улица, дом 19Карта всех событий

Во дворе дома в Кунцеве взорвался 12-литровый газовый баллон. По данным СМИ, сначала он загорелся в микроавтобусе, но водитель успел выбросить баллон на улицу. В МЧС по городу корреспонденту «Вечерней Москвы» заявили, что данное сообщение не соответствуют действительности.

По словам представителя ведомства, спасатели выехали по адресу Молодогвардейская улица, дом 19. На месте инцидента сотрудники ведомства обнаружили пустой баллон.

— Пострадавших в результате инцидента нет. Информация о взрыве ложная, — заключил представитель ведомства.

Хлопок газа в Видном

В жилом доме в подмосковном Видном произошел хлопок газа. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом во вторник, 26 октября, «Вечерней Москве» сообщили в подмосковном ГУ МЧС.

По данным ведомства, взрыв газа произошел в доме на Советской улице. Взрыв повредил стену между кухней и комнатой. Пожар после случившегося не начался.

— Врачи осмотрели восемь человек, в том числе пять детей. По предварительной информации, госпитализация им не потребовалась, — заключил собеседник «ВМ».

В пресс-службе прокуратуры по Московской области «ВМ» сообщили, что в связи со случившимся проводится проверка.

— В ходе проверки, проведение которой поручено Видновской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования, — сказал собеседник «ВМ».

Также ведомство опубликовало фотографии с места происшествия. На них видны повреждения, нанесенные взрывом.

Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
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