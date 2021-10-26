МЧС опровергло сообщения о взрыве газового баллона во дворе дома в Кунцеве

Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

Молодогвардейская улица, дом 19 Карта всех событий

Во дворе дома в Кунцеве взорвался 12-литровый газовый баллон. По данным СМИ, сначала он загорелся в микроавтобусе, но водитель успел выбросить баллон на улицу. В МЧС по городу корреспонденту «Вечерней Москвы» заявили, что данное сообщение не соответствуют действительности.

В жилом доме в подмосковном Видном произошел хлопок газа. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом во вторник, 26 октября, «Вечерней Москве» сообщили в подмосковном ГУ МЧС.

По данным ведомства, взрыв газа произошел в доме на Советской улице. Взрыв повредил стену между кухней и комнатой. Пожар после случившегося не начался.

— Врачи осмотрели восемь человек, в том числе пять детей. По предварительной информации, госпитализация им не потребовалась, — заключил собеседник «ВМ».

В пресс-службе прокуратуры по Московской области «ВМ» сообщили, что в связи со случившимся проводится проверка.

— В ходе проверки, проведение которой поручено Видновской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования, — сказал собеседник «ВМ».

Также ведомство опубликовало фотографии с места происшествия. На них видны повреждения, нанесенные взрывом.