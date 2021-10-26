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Систему QR-кодов введут в Свердловской области с 30 октября

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Систему QR-кодов введут в Свердловской области с 30 октября
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Посещение торговых центров, заведений общественного питания и ряда других предприятий будет возможно в Свердловской области с 30 октября только при наличии QR-кода. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков во вторник, 26 октября.

— Рекомендательный режим введения QR-кодов во всех торговых центрах, на предприятиях общественного питания, в фитнес-клубах, разного рода других заведениях, связанных с облуживанием граждан, заменяется обязательным введением QR-кодов начиная с 30 октября, — рассказал чиновник.

Данные организации, по его словам, обязаны в ближайшее время создать механизм посещения только по QR-кодам. Исключение сделают для людей, которые идут в пункт вакцинации или для прохождения переписи населения, приводит слова Крекова ТАСС.

За последние сутки в России выявили 36 446 новых случаев COVID-19. При этом у восьми процентов не обнаружены клинические признаки заболевания.

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Количество смертельных случаев составило 1106. Российские врачи при этом вылечили от коронавируса 26 973 пациента.

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