Пик заболеваемости коронавирусом в Москве ожидается к концу недели

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К концу текущей недели столицу ожидает пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель главы московского департамента здравоохранения Елена Хавкина.

По ее словам, в настоящий момент город переживает четвертую волну пандемии, как и весь мир.

— К сожалению, мы ожидаем, что к концу, наверное, этой недели у нас будет достаточно высокий пик заболеваемости, — цитирует РИА Новости слова Хавкиной.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве в настоящий момент не введен режим локдауна из-за пандемии COVID-19. При этом столичные власти не планируют вводить его в будущем.

Также глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что заболеваемость коронавирусом, превышающая средние показатели по стране, наблюдается в 32 регионах.

Она уточнила, что в целом увеличение случаев зафиксировано в 83 субъектах, а динамики нет лишь в Башкортостане и на Чукотке.

За последние сутки в России выявили 36 446 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Количество смертельных случаев составило 1106. Российские врачи при этом вылечили от коронавируса 26 973 пациента.