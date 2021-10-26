Моргенштерна пригласили в Музей Победы после скандального заявления

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Музей Победы в Москве пригласил рэпера Моргенштерна на экскурсию после его слов о Великой Отечественной войне. Об этом «Вечерней Москве» сообщил директор учреждения, заместитель секретаря Общественной палаты Александр Школьник во вторник, 26 октября.

— В нашем музее подобные экскурсионные программы регулярно проходят для школьников. Сочетание исторически верных декораций, подлинных реликвий, мультимедийных технологий позволяют погрузиться в события тех лет, по-настоящему прочувствовать их, — рассказал представитель музея.

Мнение исполнителя о ненужности празднования Дня Победы после этого изменится, выразил надежду Школьник. Гиды проведут Моргенштерну экскурсию по экспозициям и залам, расскажут ему о событиях и героях, а также о цене, что была отдана за победу, заключил он.

25 октября рэпер в интервью Ксении Собчак заявил, что не понимает, зачем праздновать День Победы в России и каждый год вспоминать о прошлом. Как утверждает артист, победа в Великой Отечественной войне — это «круто», но необходимо «двигаться дальше» и праздновать новые победы и достижения.

26 октября в СК сообщили, что проверят слова Моргенштерна о Великой Отечественной войне на возможное нарушение закона. В рамках проверки будет установлено, имеются ли в словах исполнителя нарушения законодательства.

В тот же день исполнитель принес извинения за свои слова. Музыкант подчеркнул, что он уважает ветеранов и гордится ими.

При этом он посетовал, что некорректно формулирует мысли. Своим заявлением, по его словам, он не хотел кого-либо обидеть или задеть.