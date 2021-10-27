Синоптики сообщили о погоде в Москве 27 октября

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В среду, 27 октября, столичный регион окажется на пути холодного атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 6–8 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 3–5 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами — с порывами до 12–15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в Москве и области по медицинской оценке ожидается довольно комфортная, атмосферное давление и содержание кислорода в норме. Для большинства метеозависимых людей такие внешние условия являются индифферентными и чаще всего не оказывают негативного влияния на самочувствие.

Но осенняя пора с перепадами температуры, повышенной влажностью воздуха, частой облачностью может негативно сказываться на психологическом статусе, провоцировать обострение хронических болезней суставов, органов дыхания, и самое главное — рост острых респираторных и простудных заболеваний.

Рекомендации: сезонная профилактика и лечение имеющихся заболеваний по назначенной врачом схеме и поддерживающие методы (поливитамины и растительные адаптогены, общеукрепляющие процедуры, занятия посильными видами спорта).

Синоптик сообщил, когда в Москве установится зимняя погода. Жители столицы могут в ближайшие девять дней не ждать снегопадов и зимних температур, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.