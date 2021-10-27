Прокурор не исключил возбуждения уголовного дела против Алека Болдуина

Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

В отношении актера Алека Болдуина, который во время съемок фильма «Ржавчина» случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза, могут возбудить уголовное дело. Об этом сообщила окружной прокурор Мэри Кармак-Альтвайс.

— Каких-либо заключений пока нет. Сейчас мы рассматриваем все сценарии, в том числе с выдвижением обвинений в уголовном правонарушении, — приводит слова представителя надзорного ведомства издание The New York Times.

По словам Кармак-Альтвайс, на съемочной площадке следователи обнаружили много холостых и боевых пуль. Кроме того, правоохранители изъяли три револьвера. В настоящее время следствие устанавливает, из какого оружия и с какими патронами Болдуин сделал ставшим роковым выстрел. Прокурор отметила, что использование на съемках настоящего оружия подтвердилось.

До этого жена Болдуина впервые высказалась о трагическом выстреле мужа на съемках. Хилария заявила, что поддерживает супруга и шокирована случившимся.

Инцидент с Алеком Болдуином произошел 22 октября из-за пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер вестерна «Ржавчина» Джоэл Соуза был ранен в ключицу, а Хатчинс получила тяжелое ранение и врачи не смогли ее спасти.

Болдуин добровольно пошел в отделение полиции и рассказал следователям о случившемся. Его допросили сотрудники управления шерифа округа Санта-Фе, после чего актера отпустили.

В настоящее время ведется расследование, съемочный процесс приостановлен. После инцидента актер заявил, что полностью сотрудничает с полицейскими по факту инцидента.