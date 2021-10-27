Экипаж самолета, вылетевшего из Каира в Москву, подал сигнал тревоги после взлета

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Экипаж самолета Airbus A220, выполняющего рейс Каир — Москва подал сигнал тревоги после взлета. Об этом в среду, 27 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, самолет возвращается в аэропорт вылета. Детали происшествия не уточняются.

Добавляется, что экипаж подал сигнал тревоги через примерно через полчаса после взлета. В этот момент воздушное судно находилось над Средиземным морем, передает ТАСС.

Утром 10 октября стало известно о крушении самолета L-410 в Татарстане. На его борту находились 23 человека — два члена экипажа и 21 парашютист местного аэроклуба. Самолет упал в районе Мензелинска. Основная причина крушения самолета с парашютистами в Татарстане — отказ техники.

Потерпевший крушение ы Татарстане самолет был изготовлен в 1987 году. В настоящее время самолет принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).