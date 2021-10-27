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Самолет Каир — Москва вернулся в аэропорт вылета

Михаил Алимов

Происшествия
Самолет Каир — Москва вернулся в аэропорт вылета
Фото: Moscow-live

Самолет авиакомпании Egypt Air, выполнявший рейс Каир — Москва, приземлился в аэропорту египетской столицы. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar.

Причины его возвращения неизвестны. Представитель авиакомпании сообщил РИА Новости, что перевозчик проверяет причины возвращения самолета в авиагавань вылета.

Рейс должен был прилететь в столичный аэропорт Домодедово в 16:23 по московскому времени, с получасовой задержкой от основного.

До этого сообщалось, что экипаж самолета Airbus A220, выполняющего рейс Каир — Москва, подал сигнал тревоги после взлета. Он прозвучал примерно через полчаса после взлета. В этот момент воздушное судно находилось над Средиземным морем.

Утром 10 октября стало известно о крушении самолета L-410 в Татарстане. На его борту находились 23 человека — два члена экипажа и 21 парашютист местного аэроклуба. Самолет упал в районе Мензелинска. Основная причина крушения самолета с парашютистами в Татарстане — отказ техники.

Потерпевший крушение в Татарстане самолет был изготовлен в 1987 году. В настоящее время самолет принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).

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