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Опубликовано одно из последних перед убийством фото со съемок с Болдуином

Анастасия Колоскова

Общество
Опубликовано одно из последних перед убийством фото со съемок с Болдуином
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

В Сети выложили фотографию со съемочной площадки фильма «Ржавчина», которая была сделана незадолго до того, как актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соузу.

На снимке Болдуин находится в центре кадра, а на переднем плане спиной к объективу стоит оператор Хатчинс, которая одета в куртку и шапку.

Опубликовано одно из последних перед убийством фото со съемок с БолдуиномФото: Telegram / РИА Новости

До этого окружной прокурор Мэри Кармак-Альтвайс допустила, что в отношении актера Алека Болдуина могут возбудить уголовное дело.

Инцидент с Алеком Болдуином произошел 22 октября из-за пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер вестерна «Ржавчина» Джоэл Соуза был ранен в ключицу, а Хатчинс получила тяжелое ранение, и врачи не смогли ее спасти.

Болдуин добровольно пошел в отделение полиции и рассказал следователям о случившемся. Его допросили сотрудники управления шерифа округа Санта-Фе, после чего актера отпустили.

В настоящее время ведется расследование, съемочный процесс приостановлен. После инцидента актер заявил, что полностью сотрудничает с полицейскими по факту инцидента.

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