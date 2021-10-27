СК предъявил обвинение торговцу суррогатным алкоголем, из-за которого погиб человек в Москве

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Россия, Москва, улица Академика Семёнова Карта всех событий

Следственный комитет предъявил обвинения 34-летнему мужчине, продавшему суррогатный алкоголь, которым отравились четыре человека в столице. Об этом в среду, 27 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, в июле обвиняемый продал контрафактный алкоголь своему знакомому в Бронницах. Последний в свою очередь в октябре передал напиток другим людям, которые употребили его на праздничном мероприятии в кафе. После употребления, четверым мужчинам стало плохо и их госпитализировали с признаками отравления. Один из потерпевших скончался.

— В ходе опознания, а также проведенных очных ставок с обвиняемым, свидетель указал на него как на лицо, сбывшее ему несколько канистр с немаркированной алкогольной продукцией объемом пять литров, — заключила Иванова.

В отношении торговца суррогатным алкоголем возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть человека».

До этого «ВМ» сообщала об этом случае. Компания из четверых мужчин распивала алкоголь в кафе, которое находится на улице Академика Семенова. Через какое-то время их доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского с признаками отравления. Один из них скончался в больнице.

27 октября начальник управления «Т» МВД РФ Олег Ким заявил о необходимости регламентации в стране оборота метилового спирта. По его словам, оборот метанола следует регулировать на государственном уровне. В частности, предлагается разработать систему лицензирования метанола и установить критерии строгой отчетности, передает РИА Новости.