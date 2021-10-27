В МВД рассказали о порядке приема граждан в ГИБДД в период нерабочих дней

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В МВД РФ рассказали о новых правилах приема граждан в Госавтоинспекции в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

В нерабочий период решили минимизировать личное общение при предоставлении государственных услуг по линии ГИБДД, надзоре за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях. Регистрация транспортных средств, прием экзаменов и выдача водительских удостоверений будут осуществляться по предварительной записи через портал госуслуг, сообщили в пресс-службе ведомства.

Заявки на выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства будут подаваться на специально созданный адрес электронной почты и рассматриваются с установленной периодичностью. Прочие услуги, такие как выдача свидетельств о соответствии транспортного средства требованиям безопасности, будут осуществляться по предварительной записи по телефону.

Также в МВД отмечают, что графики проведения экзаменов в автошколах могут быть скорректированы. Особо уточняется, что кандидаты с повышенной температурой и другими симптомами заболевания к экзаменам допускаться не будут.

Госавтоинспекция стремится минимизировать контакты граждан и сотрудников при рассмотрении дел об административных правонарушениях на месте происшествия и полностью исключить нахождение граждан в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях стационарных постов ДПС.

Если явка в подразделение ДПС будет обязательной, то будет назначаться конкретная дата и время явки, а прием будет проходить в специально отведенных помещениях, по возможности — через окна приема. Сами же сотрудники будут обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты, а помещения будут подвергаться санитарной обработке и проветриванию не реже одного раза в два часа.



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