«Это прошлый век»: Титов предложил разработать новую систему проверки QR-кодов

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В среду, 27 октября, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на совещании с региональными бизнес-омбудсменами предложил разработать новую технологию проверки QR-кодов без предъявления паспорта.

По словам омбудсмена, необходимо выработать новую единую систему технологию проверки QR-кодов с возможностью идентификации человека без паспорта, а в идеале и вовсе все личные данные человека заносить в QR-код.

— Потому что сверять код с паспортом — это прошлый век, — цитирует Титова ТАСС.

Также Титов призвал признать на территории Росси иностранные вакцины для обеспечения работы въезжающих в страну трудовых мигрантов. Омбудсмен считает важным, чтобы иностранцы, приезжая в Россию, знали, что их сертификаты о вакцинации будут принимать.

Ранее, 26 октября, Роскомнадзор рассказал о борьбе с продажей сертификатов о вакцинации. По данным Роскомнадзора, с марта этого года было заблокировано или удалено 3816 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса.