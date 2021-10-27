Посещаемость культурных мероприятий ограничат до 50 процентов в Кузбассе с 30 октября

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В Кузбассе с 30 октября ограничат посещаемость культурных мероприятий до 50 процентов вместимости залов. Об этом свидетельствует распоряжение властей Кемеровской области от среды, 27 октября.

Отмечается, что с 15 ноября посещать культурные события в регионе смогут только граждане, у которых есть QR-код о вакцинации от коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.

По состоянию на 27 октября, с начала пандемии в регионе выявили 62 438 случаев заболевания COVID-19.

Коронавирусные ограничения в связи с объявленными нерабочими днями продолжают вводить по всей России.

В Новосибирской области с 30 октября по 7 ноября вводится режим нерабочих дней. Также с 30 октября начинает действовать система QR-кодов. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Тюменской области в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября приостанавливается работа всех организаций, кроме предприятий, работающих непрерывно. Об этом во вторник, 26 октября, рассказал губернатор региона Александр Моор.

До этого сообщалось, что в Омской области с 20 ноября вводится система QR-кодов. Она будет работать в общественном транспорте, торговых центрах и на предприятиях общественного питания. Кроме того, там запретили проведение ночных развлекательных мероприятий с 23:00 до 06:00.

На въезде в Севастополь во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября установят блокпосты, где проверят наличие QR-кодов у въезжающих в город. Об этом в понедельник, 25 октября, заявил губернатор региона Михаил Развожаев.

Нерабочие дни в Пермском крае начались 25 октября и продлятся до 7 ноября.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.