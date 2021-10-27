«Концлагеря, окопы и фронты»: что увидит Моргенштерн в Музее Победы

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Рэпера Алишера Моргенштерна пригласили в Музей Победы на Поклонной горе. Исполнителю проведут экскурсию, где расскажуткакую цену заплатил советский народ за разгром нацистов в Великой Отечественной войне.

Ранее рэпер в интервью Ксении Собчак высказался, что «не понимает праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад». Позже Моргенштерн извинился за свои слова, однако Следственный Комитет начал проверку по данному факту.

Станислав Лавров, лауреат конкурса «Учитель года», преподаватель социо-гуманитарных дисциплин в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, как экскурсия может повлиять на Моргенштерна и что там может впечатлить.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Что увидит Моргенштерн в Музее Победы

— Воспитательная работа — это всегда хорошо. Музей Победы может предложить совершенно новый уникальный продукт. В отличие от старых музеев, где были смотрители, старые экспозиции, в Музее Победы еще к 75-летию провели работу и сделали все в современном духе. Посетители смогут пройти через инсталлированные ворота Брестской крепости, пройти по оккупированным территориям, увидеть эшелоны людей, разрушенные города, освобождаемую Восточную Европу, концлагеря… Это заставляет сопережить. Сотрудники музея одеты в костюмы и погружены в действие экскурсии. Это зрелище другого рода. Возвращаясь к Моргенштерну, хотелось бы, чтобы в Музее Победы рэпер отдохнул и культурно обогатился, — сказал эксперт.

Лев Лещенко раскритиковал молодого исполнителя за слова о Дне Победы.