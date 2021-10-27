Представитель Баскова прокомментировала слухи о госпитализации матери певца

Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Представитель российского певца Николая Баскова Марина Наумова опровергла слухи о госпитализации его матери с COVID-19 в столице.

— Нет такой информации. Откуда вы взяли? Ерунда какая-то, — прокомментировала ситуацию Пятому каналу Марина Наумова.

Ранее в СМИ сообщалось, что 66-летнюю Елену Баскову госпитализировали с коронавирусом. Утверждалось, что после положительного ПЦР-теста женщину доставили в одну из больниц Москвы в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заболел российский актер Валерий Гаркалин.

2 октября артист был госпитализирован в больницу с COVID-19. Спустя три дня его дочь Ника Гаркалина сообщила, что самочувствие Гаркалина хорошее. Актер летом сделал прививку от COVID-19. Но тяжелые сопутствующие заболевания и сердечная недостаточность привели к ухудшению состояния, пояснила она.

9 октября Теплова рассказала, что артист лежит в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Позже СМИ сообщили, что состояние Гаркалина сильно ухудшилось. У него, по информации изданий, почти полностью поражены легкие.