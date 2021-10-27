Европа выделит Молдавии 60 миллионов евро для борьбы с энергетическим кризисом

Налив битума на МНПЗ / Фото: пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Еврокомиссия выделит Молдавии 60 миллионов евро, чтобы страна могла справиться с нехваткой газового топлива. Об этом в среду, 27 октября, заявила глава ЕКУрсула фон дер Ляйен.

В настоящее время премьер-министр республики Наталья Гаврилица пребывает с рабочим визитом в Брюсселе. Накануне она отметила, что планирует обсудить энергетический кризис с европейскими чиновниками.

— Хочу еще раз заявить о нашей полной поддержке Молдавии. Заседание Совета ассоциации ЕС-РМ, которое пройдет завтра (28 октября — прим. «ВМ»), еще больше укрепит наше сотрудничество. В этом контексте Еврокомиссия предоставит 60 миллионов евро, чтобы помочь Молдавии справиться с нынешним энергетическим кризисом, — написала глава ЕК на своей странице в Twitter после встречи с премьером.

Happy to meet Moldovan PM @natgavrilita to reiterate our full support to Moldova.



Tomorrow’s 🇪🇺🇲🇩 Association Council will further strengthen our cooperation.



In this context, @EU_Commission is making available €60 million to help 🇲🇩 manage the current energy crisis. pic.twitter.com/2NkWX0efUu — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 27, 2021

До этого в иностранных СМИ сообщалось, что российская компания «Газпром» отказалась продлять поставки газа в Молдавию из-за политических причин. В частности, Россия таким образом хотела воспользоваться ситуацией и вынудить республику отказаться от сближения с Евросоюзом.

Отмечается, что РФ предложила Молдавии отложить реформу энергорынка, а взамен согласилась предоставить скидку на поставку голубого топлива в размере 25 процентов. После отказа Кишинева Москва потребовала вернуть накопившиеся с 1990-х годов долги за поставки газа, которые составили 709 миллионов долларов.

Таким образом Россия выстраивает отношения с новым руководством Молдавии, настроенным на сближение с Европой. Раньше страной управлял пророссийский политик Игорь Додон.

Официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил, что сложная ситуация с поставками газа в Молдавию сложилась по вине властей республики, долг страны за газ составляет 433 миллиона долларов. С учетом просрочки платежей общая сумма достигла 709 миллионов долларов, предупредил представитель компании.

Власти Молдавии, как уточнил он, не хотят признавать сумму долга, им также не нравятся цены на газ. Газпром готов продлить контракт на поставки газа республике, если она полностью погасит долг, объяснил Куприянов. При отказе платить за голубое топливо компания будет вынуждена остановить поставки.

Кроме того, сообщалось, что длившиеся в течение двух часов переговоры России и Молдавии по вопросу поставок газа с участием вице-премьера РФ Дмитрия Козака ни к чему не привели.

Россия на переговорах выразила готовность предоставить 25-процентную скидку на газ при условии, что Молдавия пообещает в течение трех лет вернуть долг, который накопился за предыдущие годы: порядка 700 миллионов долларов. При этом в выплатах не учитывалось топливо, которое поставлялось в Приднестровье.

Вторая сторона переговоров, которую представляли вице-премьеры Молдавии Владислав Кульминский и Андрей Спыну, ссылалась на отсутствие средств и просила снизить цену на 50 процентов.

С 22 октября по 20 ноября парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране.

1 октября бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что жителей страны ждет суровая зима из-за того, что правительство упустило шанс вовремя договориться с Газпромом о новом контракте на поставку газа. Политик напомнил, что в 2019 году ему удалось договориться с президентом России Владимиром Путиным о покупке газа по 127 долларов за тысячу кубометров. Продление данного контракта позволило бы приобрести Молдавии газ в четвертом квартале этого года не дороже 250 долларов. Это в три раза дешевле нынешней цены, заключил Додон.