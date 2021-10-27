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Мама Моргенштерна потребовала прекратить травлю сына из-за слов о Дне Победы

Дарья Чентаева

Общество
Мама Моргенштерна потребовала прекратить травлю сына из-за слов о Дне Победы
Фото: Youtube / вДудь

Мама Моргенштерна — Марина Моргенштерн требует прекратить травлю сына из-за скандальных слов о Дне Победы в беседе с Ксенией Собчак.

Она уточнила, что интервью с телеведущей было сделано в день свадьбы Алишера, которая состоялась 31 августа.

— Парень 20 с небольшим лет искренне сказал, что не понимает, почему миллионы тратятся на празднование Дня Победы, а за кадром осталась фраза: «Хорошо бы, на мой взгляд, выделить дополнительные деньги ветеранам». Почему-то «профессионализм» журналистов не позволяет им правдиво дополнить свои поэтические шедевры, — поделилась Марина Моргенштерн на своей странице в Instagram.

Ранее в интервью с Ксенией Собчак Алишер Моргенштерн заявил, что не понимает, зачем праздновать День Победы в России и каждый год вспоминать о прошлом. Как утверждает артист, победа в Великой Отечественной войне — это «круто», но необходимо «двигаться дальше» и праздновать новые победы и достижения.

26 октября в СК сообщили, что проверят слова Моргенштерна о Великой Отечественной войне на возможное нарушение закона. В рамках проверки будет установлено, имеются ли в словах исполнителя нарушения законодательства.

В тот же день исполнитель принес извинения за свои слова. Музыкант подчеркнул, что он уважает ветеранов и гордится ими.

При этом он посетовал, что некорректно формулирует мысли. Своим заявлением, по его словам, он не хотел кого-либо обидеть или задеть.

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