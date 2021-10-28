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«Красавчик»: ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов показал подросшего сына

Юлия Курганова

Общество
«Красавчик»: ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов показал подросшего сына
Фото: instagram.com/cherkasov119/

Ведущий шоу «Дом-2» Андрей Черкасов вместе с супругой Кристиной и полуторагодовалым сыном Святославом отдыхают в Турции.

Погода там стоит по-летнему теплая, семья загорает и купается, периодически публикуя в микроблоге Instagram фото с отдыха.

На одном из снимков Черкасов предстал на фоне моря с наследником на руках.

— Мальчик-одуванчик и отец-молодец! Сразу видно, кто загорает, а кого бабушка в теньке от солнышка прячет, — подписал фото ведущий.

Подписчики умилились снимку папы с сыном. Маленький Святослав с льняными кудряшками на голове не смог оставить равнодушными фолловеров.

«Приятная и красивая семья»; «Какой чудесный малыш»; «Какой же у вас солнечный ребенок»; «Красавчик», — написали поклонники.

Эмин показал, как занимается с дочкой на фортепиано. Певец опубликовал в личном блоге Instagram видео с дочкой Афиной. Девочка заметно подросла.

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