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Крошечный топ и шорты: возлюбленная Харламова предстала откровенном наряде

Юлия Курганова

Общество
Крошечный топ и шорты: возлюбленная Харламова предстала откровенном наряде
Фото: instagram/garikkharlamov

Этой осенью юморист Гарик Харламов перестал скрывать роман с актрисой Екатериной Ковальчук. Они вместе вышли в свет, и окружающие сразу отметили, как похожа новая возлюбленная комика на его экс-жену Кристину Асмус.

За Ковальчук теперь пристально наблюдают поклонники Харламова. Сам артист не скупится на лайки и комментарии в ее микроблоге Instagram, и не смог скрыть эмоции от очередного видео возлюбленной.

Актриса предстала перед подписчиками в крошечном топе и кожаных шортах на высокой посадке, подчеркнувших ее стройную фигуру.

«Вай, мама, кто это?» — написал под видео Харламов.

Фолловеры оценили пост и отметили, что Ковальчук обладает идеальной внешностью.

«Катюша, ты красавица»; «Шикарная»; «Очень красивая»; «Фигура — класс», — оставили комментарии пользователи.

Подписчики Кристины Асмус вычислили ее предполагаемого нового возлюбленного. Последние несколько месяцев актриса держит интригу по поводу ее новых любовных отношений. После развода с юмористом и шоуменом Гариком Харламовым ее часто уличали в страстных романах. Однако сама звезда никак не комментирует подобные слухи и лишь еще больше подогревает интерес намеками.

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