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Эффективную схему движения поездов разработали на МЦД-3

Виктория Сикерина

Город
Эффективную схему движения поездов разработали на МЦД-3
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Комбинированную схему движения разработали для третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) по просьбе горожан. Его планируют открыть в 2023 году. Магистраль соединит Зеленоград и Раменское. Об этом рассказал заместитель мэра столицы и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов в четверг, 28 октября.

Он отметил, что составы будут проезжать по очереди. Среднее ожидание поезда составит около пяти минут.

— С нашими коллегами из Российских железных дорог (РЖД) разработали комбинированную схему движения, при которой появятся и сквозные маршруты, и сохранятся рейсы до вокзалов. Поэтому пассажиры смогут выбрать самый удобный, — заявил заммэра.

Уточняется, что в состав МЦД-3 войдут 43 станции. На 14 остановочных пунктах жители столицы и области смогут совершить пересадку на общественный наземный транспорт, а также на Большую кольцевую, Кольцевую линии и Московское центральное кольцо столичного метрополитена, передает официальный сайт мэра Москвы.

В среду, 27 октября, мэр города Сергей Собянин открыл после реконструкции станцию Кокошкино Киевской линии Московской железной дороги (МЖД). Впоследствии открытый остановочный пункт войдет в состав четвертого маршрута МЦД.

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