Подозреваемый в убийстве семьи банкира Яхонтова покончил с собой в изоляторе

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Андрей Скрипкин, которого подозревали в убийстве бывшего топ-менеджера обанкротившегося «Смоленского банка» Михаила Яхонтова и его родственников, покончил с собой в изоляторе в Белоруссии. Об этом в четверг, 28 октября, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

— Подозреваемый в тройном убийстве был задержан в Белоруссии и помещен в изолятор. Там он покончил жизнь самоубийством, — цитирует собеседника агентство.

До этого Кунцевский суд Москвы заочно арестовал Скрипкина по подозрению в убийстве семьи банкира. Ему грозило пожизненное лишение свободы.

Убийство семьи Яхонтова

26 октября в квартире на Мосфильмовской улице обнаружили три тела. Убитыми оказались бывший банкир Михаил Яхонтов, его жена и восьмилетний сын. По предварительным сведениям, женщина с сыном были задушены. Тело отца нашли в коридоре.

По данным «Вечерней Москвы», семья Яхонтова перестала выходить на связь в воскресенье. Знакомые погибших взяли ключи у домработницы, чтобы проверить, все ли у них в порядке. В квартире они обнаружили три трупа со следами насильственной смерти.

Михаил Яхонтов был топ-менеджером «Смоленского банка». В 2016 году его судили за преднамеренное банкротство и вывод денег из указанного банка. Тогда суд приговорил его к шести годам лишения свободы и постановил взыскать с него два миллиарда рублей.

Подробную информацию о произошедшем убийстве читайте в специальном материале «ВМ».