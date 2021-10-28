Адвокат рассказал, что будет с делом Яхонтова после смерти главного подозреваемого

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Если у следователей будут основания полагать, что к убийству семьи банкира Михаила Яхонтова причастны другие лица, кроме покончившего с собой подозреваемого в преступлении, то дело будет расследоваться дальше. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.

Следственный комитет Белоруссии изучает обстоятельства гибели 55-летнего Андрея Скрипкина, который подозревается в убийстве семьи Яхонтова. О том, что Скрипкин покончил с собой в изоляторе в Витебске, стало известно утром 28 октября. До этого Кунцевский суд Москвы заочно арестовал его по подозрению в тройном убийстве.

— Если бы можно было предполагать, что это лицо действовало самостоятельно, не было заказчиков, без соучастия других лиц, фигурантов, дело можно было бы прекращать. Если у следствия есть основания полагать, что это дело заказное, есть другие участники, которые могли заказать убийство, способствовали лицу в его совершении, то следствие будет продолжаться в отношении других лиц. Соответственно, будут проводиться оперативно-разыскные мероприятия, следственные действия, чтобы найти их, задержать, предъявить обвинение и доказать их вину, — сказал Краснов.

По его словам, следователи также будут продолжать работу по доказательству вины Скрипкина. А после суд уже решит, виновен он в убийстве или нет, изучив материалы дела.

— Да, он мог признаться в содеянном, но если все свидетельствует о другом, объективное противоречит его признанию, то судья не вынесет обвинительный приговор. Приговор выносят на основании совокупности всех материалов уголовного дела, которые свидетельствует об одном или другом, — заключил юрист.

Убийство семьи Яхонтова

26 октября в квартире на Мосфильмовской улице обнаружили три тела. Убитыми оказались бывший банкир Михаил Яхонтов, его жена и восьмилетний сын. По предварительным сведениям, женщина с сыном были задушены. Тело отца нашли в коридоре.

Яхонтов был топ-менеджером «Смоленского банка». В 2016 году его судили за преднамеренное банкротство и вывод денег из указанного финансового учреждения. Тогда суд приговорил его к шести годам лишения свободы и постановил взыскать с него два миллиарда рублей.

Подробнее о тройном убийстве читайте в специальном материале «ВМ».