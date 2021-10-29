Сергей Собянин уволил главу управы района Свиблово

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил Андриана Кучму с должности главы управы района Свиблово. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 28 октября.

— Освободить Кучму Андриана Анатольевича от замещаемой должности главы управы района Свиблово города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы, — следует из документа.

Кучма покинул свой пост по собственной инициативе, отмечается в распоряжении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

25 октября мэр Москвы Сергей Собянин уволил Александра Мизгаря с должности главы управы района Беговой.

12 октября Собянин назначил Владимира Макарова на должность заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Уточняется, что данный контракт заключен сроком на пять лет, но он не должен превысить срок полномочий мэра.

13 августа глава города поставил Санджи Хоняева на должность первого заместителя начальника Государственной жилищной инспекции города. Служебный контракт с Хоняевым заключается на пять лет.

5 августа мэр назначил заместителя главы своей пресс-службы Бориса Булая на пост заместителя главы аппарата мэра, начальника управления мэра Москвы.