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Аналитики рассказали про наряды россиян на Хэллоуин

Виктория Храменкова

Общество
Аналитики рассказали про наряды россиян на Хэллоуин
Фото: https://kudago.com/

Костюмы ведьм, скелетов и нечисти — являются самыми популярными костюмами у россиян на предстоящий Хэллоуин. Однако костюмы химзащиты и «чумных докторов» были практически проигнорированы.

— Среди костюмов россияне наиболее интересуются образами ведьм, героини комиксов Харли Квинн, вампиров и Малефисенты. Ищут также костюмы монахини и привидения, — говорится в отчете Price.ru, передает РИА Новости.

Также востребованы: рука скелета, шляпа, грим ведьмы и маска Венома. Аксессуары в виде кровавого мачете и средневекового меча рыцаря — не остались забытыми.

— Если хотите выбрать наименее «заезженный» образ, советуем обратить внимание на различные топоры и ножи, вставные челюсти и зубы, цепи, демонические крылья и маски, имитации ранений и оторванных конечностей, инопланетная тематика – по таким товарам запросов гораздо меньше. Примечательно, что в тренде костюмы героев, фильмы про которых вышли в этом году: Веном, Харли Квинн, — посоветовали в сервисе.

В прошлом году клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш) поделился с «Вечерней Москвой» своим мнением по поводу празднования Хэллоуина верующими людьми.

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