Движение на 2-м километре МКАД восстановили после ДТП с тремя автомобилями

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, МКАД, 2-й километр Карта всех событий

После ДТП на 2-м километре МКАД полностью восстановлено движение. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

До этого сообщалось, что авария с участием трех автомобилей произошла на внешней стороне 2-го километра МКАД. Движение в сторону области было свободно по двум полосам из пяти. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Накануне на севере Москвы произошла еще одна авария с участием трех машин: столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. ДТП случилось на Ленинградском шоссе возле дома 4, строение 1. Один грузовой автомобиль перевернулся. Никто в результате аварии не пострадал.

27 октября пять человек пострадали при столкновении автомобилей на севере Москвы. Водитель автомобиля «Дэу-Нексия» совершал поворот во двор и не уступил дорогу водителю автомобиля ВАЗ-2107, двигавшемуся во встречном направлении.