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Новую льготу для пенсионеров предложили ввести в России

Полина Долганова

Общество
Новую льготу для пенсионеров предложили ввести в России
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил ввести в России льготы для пенсионеров, которые владеют автомобилями. С такой инициативой он выступил в письме на имя главы Министерства труда Антона Котякова.

По словам Сухарева, в настоящее время налогообложение в данной сфере непропорционально в разных субъектах РФ. В некоторых регионах пенсионеров полностью освобождают от налога при наличии машины с мощностью до 150 лошадиных сил, а в других — водители с авто до 100 лошадиных сил все равно платят 50 процентов налога.

Парламентарий добавил, что на фоне проблем с общественным транспортов в малых населенных пунктах гражданам старшего возраста необходимы собственные автомобили.

— Прошу вас оценить целесообразность освобождения граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, — цитирует письмо депутата РИА Новости.

15 сентября глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что в Госдуму планируют внести законопроект о появлении возможности для студентов на бесплатный проезд на общественном транспорте. В настоящее время социальные льготы на проезд в общественном транспорте на федеральном уровне предусмотрены только для нескольких категорий граждан, среди которых нет студентов.

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