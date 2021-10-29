Бастрыкин потребовал обосновать заключение под стражу врача Сушкевич

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных повторно доложить обо всех установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах. Кроме того, глава СК попросил обосновать избрание в отношении обвиняемой Элины Сушкевич меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Это произошло после того, как в четверг, 28 октября, президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль выступил с поддержкой в отношении Сушкевич и Белой на VIII съезде Национальной медицинской палаты.

Он опубликовал в СМИ открытое письмо, где говорилось о необходимости «прекращения уголовного преследования в отношении врача-неонатолога регионального перинатального центра города Калининграда».

27 октября Апелляционный суд оставил под арестом калининградских врачей, обвиняемых в смерти младенца в роддоме.

Ранее, 4 октября, Московский областной суд отправил под стражу исполняющую обязанности главного врача роддома № 4 в Калининграде Елену Белую и реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич сроком до 4 января 2022 года.

Дело Сушкевич и Белой

Инцидент произошел в ноябре 2018 года. После гибели новорожденного главному врачу роддома Белой предъявили обвинение в превышении полномочий. В июне 2019 года СК возбудил уголовное дело об организации убийства малолетнего.

По данным следствия, в роддом поступила женщина на раннем сроке беременности, которая родила мальчика массой около 700 граммов. По версии ведомства, прогнозируя летальный исход недоношенного младенца, Белая приняла решение его убить.

30 июня 2019 года следствие предъявило Елене Белой обвинение в организации убийства ребенка, а Элине Сушкевич — в совершении убийства.