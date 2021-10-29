Москвич-рецидивист избил женщину в лифте в Текстильщиках за отказ отдать деньги
Столичная полиция задержала 52-летнего мужчину, который совершил разбойное нападение на девушку. Об этом в пятницу, 29 октября, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.
По ее словам, нападение произошло в ночное время в жилом доме в районе Текстильщики. Девушка возвращалась домой. Вместе с ней в подъезд, а потом и в лифт зашел незнакомец. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения.
Он потребовал у девушки деньги, а когда получил отказ, схватил ее за волосы и ударил головой о стенку лифта.
После этого злоумышленник вытолкнул свою жертву из кабины лифта и, угрожая убийством, продолжил избиение, требуя деньги.
В какой-то момент девушка громко закричала. Нападавший убежал, так ничего и не получив.
Спустя некоторое время налетчика задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
28 октября на улице Арбат полицейские проводили проверку в помещении ресторана. В какой-то момент мужчина 1991 года рождения начал проявлять агрессию по отношению к правоохранителям.
Он сорвал нагрудный знак с формы полицейского, а затем схватил в руки стул и ударил им своего оппонента по руке. Вскоре дебошир был задержан и доставлен в отделение полиции.