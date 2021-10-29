Выставка «Московская коллекция Бориса Косарева» открылась в Центре Гиляровского

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Столешников переулок, 9с5 Карта всех событий

Центр Гиляровского представляет выставку «Московская коллекция Бориса Косарева. Портрет на фоне города», приуроченную к 110-летию со дня рождения художника.

Московская коллекция — часть фотографического наследия мастера. Посетители увидят московскую фотохронику: строительство новых районов, реалии и новшества городской жизни, а также важнейшие политические события 1950–1970-х годов.

Борис Косарев получил известность как автор официальной советской хроники. Газеты и журналы печатали его фоторепортажи парадов, демонстраций, съездов ЦК КПСС, встреч лидеров государств и правительственных делегаций.

Выставка открыта с 28 октября по 21 ноября, сообщается на сайте музея.

В Музее современной истории России с 26 октября работает выставка «Мы запомним суровую осень», посвященная 80-летию битвы под Москвой. Гости музея увидят живописные произведения, посвященные одной из самых трагических и героических страниц Великой Отечественной войны.

4 ноября Музей Победы открывает выставку «Парад, изменивший историю», посвященную легендарному маршу 7 ноября 1941 года. Посетители увидят фотографии из фондов Музея Победы и Российского государственного архива кинофотодокументов, кинохронику парада, хранящиеся в музее личные документы ветеранов — участников парада Юрия Кирилловича Игнатьева и Василия Михайловича Лагодина.