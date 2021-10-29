Суд отправил под домашний арест экс-врио директора департамента Минобороны

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Басманный районный суд Москвы арестовал до 27 декабря бывшую врио директора одного из департаментов Минобороны РФ Марию Солодяжникову, которая обвиняется в особо крупном мошенничестве. Об этом в пятницу, 29 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Постановлением суда в отношении Солодяжниковой М.А. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 27 декабря 2021 года, — сказал собеседник «ВМ».

Мария Солодяжникова занимала пост врио директора департамента планирования и координации обустройства войск Минобороны РФ с октября 2018 года. По предъявленному женщине обвинению ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

До этого сообщалось, что суд приговорил к десяти месяцам колонии блогера Руслана Бобиева и его 19-летнюю подругу Анастасию Чистову, которые выложили в соцсети снимки с вульгарной фотосессии на фоне храма Василия Блаженного.