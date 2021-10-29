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Московская биеннале анонсировала образовательную программу для молодежи

Ольга Маркова

Развлечения
Московская биеннале анонсировала образовательную программу для молодежи
Фото: Пресс-служба Московской биеннале

Образовательная программа Московской биеннале 29 октября стартовала в социальной сети ВКонтакте. Четвертый сезон программы попытается ответить на вопрос «Зачем идти в музей? Что там можно увидеть?».

Продолжит цикл лекций разговор с искусствоведом, главой отдела новейших теченийГосударственного Русского музея А. Боровским. Он расскажет о том, как в Мраморном дворце — филиале Русского музей — оказались работы Уорхола, Джонса, Раушенберга, Лихтенштейна, Баския, Бойса, Кифера.

Всего сезон включает десять лекций от ведущих искусствоведов. Начиная с ноября, можно будет увидеть: лекцию куратора коллекции нового французского искусства ГМИИ имени А. С. Пушкина А. Петухова, который расскажет о «Музеях нового искусства — сто лет экспериментов»; лекцию заместителя директора по научной работе Государственного Русского музея Е. Петровой, которая расскажет об одном из самых загадочных художников русского авангарда — о Павле Филонове; лекцию директора Московского дома фотографии О. Свибловой об уникальном подарке российских коллекционеров Центру Помпиду; лекцию директора Эрмитажа М. Пиотровского под названием «Залп выставок как стиль универсального музея».

На сегодняшний день в сети доступны для просмотра рассказ А. Сарабьянова «Авангард. На телеге в ХХI век» об уникальном собрании русского авангарда, потерявшемся в Сибири на 100 лет; лекция директора Музея Москвы А. Трапковой — о нашумевшей выставке ВХУТЕМАС; рассказ Директора Музея архитектуры имени Щусева Е. Лихачевой о постоянной экспозиции музея; лекции заместителя директора ГМИИ имени А.С. Пушкина по научной работе И. Доронченкова «Французские романтики: новое против старого? 1790-1820-е годы» и директора Третьяковской галереи З. Трегуловой орецептах выставок-блокбастеров.

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщает пресс-служба Московской биеннале.

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