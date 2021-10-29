Росстат отметил снижение смертности от COVID-19 в сентябре

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В сентябре в России умерли 201 945 человек, из них 39 638 болели коронавирусом на момент смерти. Это следует из данных Росстата в пятницу, 29 октября.

Основной причиной смерти у 34 403 людей зафиксирован COVID-19, а предположительной — еще у 5235 человек. Сопутствующим заболеванием, ускорившим развитие других болезней, он стал для 970 человек.

Росстат третий месяц подряд фиксирует снижение смертности от коронавируса. С начала года от данного заболевания умерло более 288 тысяч человекв 2020 году смертность от COVID-19 превысила 163 тысячи человек.

Смертность от коронавируса впервые превысила 50 тысяч человек в июле на фоне штамма «дельта». Два последних месяца лета отметились 95 261 смертей среди заболевших COVID-19.

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Естественная убыль населения страны с начала года составила 675 700 человек. Число родившихся при этом снизилось на 1,8 процента до 1,049 миллиона детей.

Число умерших с января по сентябрь выросло на 18,5 процента. При этом младенческая смертность за аналогичный период снизилась на 0,8 процента, отмечают «Ведомости».

За последние сутки в России выявили 39 849 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Отмечается, что 8,6 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

За последние 24 часа в стране также зафиксировали 1163 летальных исхода из-за COVID-19. После прохождения лечения от коронавируса за день в России полностью поправились 30 462 пациента.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.