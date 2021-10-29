Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Росстат отметил снижение смертности от COVID-19 в сентябре

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Росстат отметил снижение смертности от COVID-19 в сентябре
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В сентябре в России умерли 201 945 человек, из них 39 638 болели коронавирусом на момент смерти. Это следует из данных Росстата в пятницу, 29 октября.

Основной причиной смерти у 34 403 людей зафиксирован COVID-19, а предположительной — еще у 5235 человек. Сопутствующим заболеванием, ускорившим развитие других болезней, он стал для 970 человек.

Росстат третий месяц подряд фиксирует снижение смертности от коронавируса. С начала года от данного заболевания умерло более 288 тысяч человекв 2020 году смертность от COVID-19 превысила 163 тысячи человек.

Смертность от коронавируса впервые превысила 50 тысяч человек в июле на фоне штамма «дельта». Два последних месяца лета отметились 95 261 смертей среди заболевших COVID-19.

1/3
2/3
3/3

Естественная убыль населения страны с начала года составила 675 700 человек. Число родившихся при этом снизилось на 1,8 процента до 1,049 миллиона детей.

Число умерших с января по сентябрь выросло на 18,5 процента. При этом младенческая смертность за аналогичный период снизилась на 0,8 процента, отмечают «Ведомости».

За последние сутки в России выявили 39 849 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Отмечается, что 8,6 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

За последние 24 часа в стране также зафиксировали 1163 летальных исхода из-за COVID-19. После прохождения лечения от коронавируса за день в России полностью поправились 30 462 пациента.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

Читайте также:
СмертностьКоронавирусРосстат
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Константин Апрелев
Константин Апрелев

Мошенники выживают собственников квартир

Никита Миронов
Никита Миронов

Чем гордиться моргенштернам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Меняющийся мир

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вы так нужны нам, дорогие!

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Студенты покажут свои проекты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вероятность очевидного

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Поколение кибербабушек

Все мнения
О проекте