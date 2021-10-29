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СК проведет экспертизу найденного оружия по делу Рашкина под Саратовом

Иван Юминов

Происшествия
СК проведет экспертизу найденного оружия по делу Рашкина под Саратовом
Фото: Пресс-центр МВД России

Следствие назначит экспертизы по найденным на месте разделки туши лося в Саратовской области карабину, треноге и патронам. Об этом сообщили в региональном СУ СК в пятницу, 29 октября.

— По обнаруженным в ходе проведения следственных действий охотничьему карабину c прицелом ночного видения, треноге и патронам будут назначены необходимые экспертизы, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

29 октября МВД возбудило уголовное дело по факту незаконной охоты под Саратовом. К инциденту может быть причастен депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин.

В ночь с 28 на 29 октября, по данным МВД, в полицию в Саратовской области поступило сообщение о выстрелах. Прибывшие на место правоохранители обнаружили машину, которой управлял 66-летний гражданин, и еще одного мужчину.

В автомобиле нашли тушу убитого лося, а также топор и два ножа со следами крови. По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Вскоре дело передали СК из-за большого общественного резонанса. Следователи проверяют причастность Рашкина к произошедшему.

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