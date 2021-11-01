Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Голосование за народного врача стартовало в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Голосование за народного врача стартовало в Подмосковье
Фото: Pixabay

Жители Подмосковья могут проголосовать на портале «Добродел» за лучшего врача. Голосование в номинации «Народный доктор Московской области» стартовало 1 ноября, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Конкурс проходит уже не в первый раз. Всего заявлено свыше 24 тысяч взрослых и детских врачей.

— Мы не первый год проводим подобный конкурс. В Московской области трудятся замечательные врачи, профессионалы своего дела. И жители Подмосковья могут поддержать любимых докторов, тем самым высказав им благодарность за их нелегкий труд, — сообщила заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Проголосовать жители Подмосковья смогут до 1 декабря. Будут определены два победителя — «Народный детский доктор» и «Народный взрослый доктор».

Ранее сообщалось, что лучшего участкового полицейского выберут в Подмосковье.

Читайте также:
ВрачиКонкурсыПодмосковье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Преступное авось и глупость

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Неделя честных признаний

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спасались все, кроме Михалыча

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Мошенники выживают собственников квартир

Никита Миронов
Никита Миронов

Чем гордиться моргенштернам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Меняющийся мир

Все мнения
О проекте