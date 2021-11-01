Голосование за народного врача стартовало в Подмосковье

Фото: Pixabay

Жители Подмосковья могут проголосовать на портале «Добродел» за лучшего врача. Голосование в номинации «Народный доктор Московской области» стартовало 1 ноября, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Конкурс проходит уже не в первый раз. Всего заявлено свыше 24 тысяч взрослых и детских врачей.

— Мы не первый год проводим подобный конкурс. В Московской области трудятся замечательные врачи, профессионалы своего дела. И жители Подмосковья могут поддержать любимых докторов, тем самым высказав им благодарность за их нелегкий труд, — сообщила заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Проголосовать жители Подмосковья смогут до 1 декабря. Будут определены два победителя — «Народный детский доктор» и «Народный взрослый доктор».

Ранее сообщалось, что лучшего участкового полицейского выберут в Подмосковье.