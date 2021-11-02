Новый храм построят в столичном районе Москворечье-Сабурово

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

18, 2-й Котляковский переулок, Москва, Россия Карта всех событий

Новый храм площадью более 8,5 тысячи квадратных метров возведут в Москворечье-Сабурове. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова во вторник, 2 ноября.

Она отметила, что градостроительно-земельная комиссия столицы выделила будущей церкви территорию во 2-м Котляковском переулке на юге города.

— Земельный участок площадью 0,34 гектара предоставлен Финансово-хозяйственному управлению Русской православной церкви (РПЦ) сроком на девять лет для проектирования и строительства православного храмового комплекса, — передает слова Анастасии Пятовой официальный сайт мэра Москвы.

До этого глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов рассказал, что каменно-кирпичную церковь Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках ждет реставрация.

По его словам, перед началом работ специалисты в лабораториях тщательно разбирали состав и свойства оригинальных строительных и отделочных материалов, проводили химико-технологические и микологические анализы.

В конце октября стало известно, что храм святых апостолов Петра и Павла в Москве ожидает второй этап реставрации. Здание на Новой Басманной улице в рамках первого этапа реставрировалось в 2020 году. На портале госзакупок объявили конкурс на выполнение работ. Срок приведения объекта в порядок составит 18 месяцев.