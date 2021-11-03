Бесплатный скоростной Wi-Fi заработает на всех новых участках БКЛ в столице

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Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi будет работать на всех новых участках Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 3 ноября.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент на основе сети MT_FREE действует сервис, который показывает загруженность станций метро и помогает пассажирам выбрать более свободный вагон в поезде.

— На всех новых участках БКЛ будет работать бесплатный высокоскоростной Wi-Fi от оператора связи в метро. Такой же быстрый и бесперебойный, как наши поезда — больше 200 Мбит в секунду, — заявили в пресс-службе.

Заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта города Максим Ликсутов добавил, что развитие бесплатного интернета в подземке происходит в рамках реализации программы «Цифровое метро». Проект поручил выполнить мэр столицы Сергей Собянин.

— Чтобы обеспечить полное покрытие беспроводным интернетом, на новых участках БКЛ до конца года будет установлено 49 базовых станций. Мы также активно призываем мобильных операторов устанавливать свое оборудование, чтобы у пассажиров БКЛ всегда была стабильная и качественная голосовая связь, — говорится в сообщении ведомства.

Современные технологии постепенно внедряют в транспорт Москвы. Так, например, недавно для оплаты проезда на всех станциях столичного метро заработала система FacePay — она дает возможность оплатить проезд с помощью программы распознавания лица.