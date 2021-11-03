Отец Бритни Спирс попросил суд прекратить его опеку над певицей

Фото: instagram.com/britneyspears

Джеймс Спирс, отец певицы Бритни Спирс, обратился в суд с просьбой о немедленном прекращении его опеки над дочерью. Об этом сообщает Fox News в среду, 3 ноября, со ссылкой на документы суда.

Согласно судебным документам, Джеймс Спирс не видит больше необходимости продолжать опеку, а также не заинтересован в ее продолжении. Он предложил немедленно и навсегда прекратить опекунство, не требуя никакой компенсации, передает Fox News.

В сентябре Джеймс просил два миллиона долларов от дочери в качестве отступных за отказ от опеки. Адвокаты певицы посчитали это попыткой вымогательства. Отец певицы деньгами от дочери планировал погасить судебные издержки и рассчитаться с компанией Tri Star. Ранее исполнительница сотрудничала с Tri Star.

Более 12 лет Джеймс Спирс являлся опекуном дочери и полностью распоряжался ее деньгами. В 2020 году Бритни Спирс обратилась в суд с просьбой лишить родителя статуса опекуна и назначить вместо него менеджера Джоди Монтгомери. Однако Джеймс Спирс смог доказать, что его дочери требуется постоянная забота близкого человека.

13 августа стало известно, что отец певицы согласился на отказ от опекунства над дочерью. А 30 сентября суд отстранил Джеймса от опекунства. Суд в США также назначил временным опекуном Бритни Спирс бухгалтера Джона Забель, которого выбрали певица и ее юрист.