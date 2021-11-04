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Тульская область введет систему QR-кодов для посещения ТЦ

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Тульская область введет систему QR-кодов для посещения ТЦ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Тульской области с 8 ноября начнет действовать система QR-кодов при посещении торговых и торгово-развлекательных центров. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

— Согласно изменениям, с 8 ноября требование предъявлять QR-код вакцинации, перенесенного заболевания в последние полгода или сертификат об отрицательном ПЦР-тесте, срок действия которого три дня, распространятся на посещение торговых и торгово-развлекательных центров. Ограничение не распространяется на людей, идущих на вакцинацию, при условии их сопровождения до прививочного пункта, и несовершеннолетних, если они пришли с родителями или опекунами, у которых есть QR-код, — говорится на сайте ведомства.

Также система кодов сохраняется при заселении в гостиницы, посещении мест общественного питания, концертов, бассейнов, фитнес-центров и тренажерных залов.

С 6 ноября в области можно посетить спортивные мероприятия со зрителями, но тоже с QR-кодом. Для пожилых граждан сохраняются прежние ограничения.

Накануне сообщалось, что систему QR-кодов для посещения торговых центров (ТЦ) и заведений общепита в Калининградской области продлят до февраля 2022 года. Также будет расширен перечень сфер, где действует система.

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