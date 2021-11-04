ЕМА заявило об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе

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Ситуация с коронавирусом в Европе ухудшается, при этом число заражений вновь растет. Об этом сообщили в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) в четверг, 4 ноября.

— Эпидемиологическая ситуация в Европе, как мы видим, становится все более сложной, — говорится в сообщении.

Число заражений, как уточнили в ЕМА, опять начало расти, отмечает РИА Новости.

4 ноября в ВОЗ заявили, что более 500 тысяч жителей в Европе могут умереть от коронавируса к февралю 2022 года. Со стрессом от нехватки коек в больницах столкнутся 43 страны региона, уточнили в организации.

Ситуация на континенте, как подчеркивается, беспокоит ВОЗ. За последние недели в 57 странах Европы число случаев COVID-19 выросло на 55 процентов.

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3 ноября СМИ сообщили, что территориальные органы Росздравнадзора получили предписание сообщать в СК и прокуратуру данные о людях, которые участвуют в кампании против вакцинации от коронавируса.

Сотрудники ведомства должны будут сообщать информацию о гражданах, деятельность которых имеет признаки правонарушений по статье УК «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений».