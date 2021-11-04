Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Около 4,5 миллиона москвичей сделали прививку от COVID-19 двумя дозами

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Город
Около 4,5 миллиона москвичей сделали прививку от COVID-19 двумя дозами
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Прививку от коронавируса двумя компонентами сделали около 4,5 миллиона жителей столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 4 ноября.

— На сегодняшний день эта цифра приближается к 4,5 миллиона, она относительная, потому что часть москвичей вакцинируются в других регионах, в Московской области. Динамика неплохая, хорошо бы, если б она и дальше сохранилась, — рассказал глава города.

Уровень заболеваемости остается очень высоким, несмотря на стабилизацию динамики, отметил Собянин в эфире «России 1».

4 ноября Собянин рассказал, что полный эффект от нерабочих дней из-за COVID-19 в Москве можно будет понять в конце следующей недели.

1/2
2/2

Нерабочие дни, по словам мэра, обязательно дадут определенный эффект. Ситуация будет выправляться, выразил надежду он.

В тот же день министр правительства Москвы Кирилл Пуртов сообщил, что столичные власти намерены следить за восстановлением сферы общественного питания после ограничений из-за коронавируса. По его словам, торговля навынос и доставка позволили индустрии частично компенсировать падение оборотов.

Читайте также:
КоронавирусСергей СобянинВакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте