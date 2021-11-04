Около 4,5 миллиона москвичей сделали прививку от COVID-19 двумя дозами

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Прививку от коронавируса двумя компонентами сделали около 4,5 миллиона жителей столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 4 ноября.

— На сегодняшний день эта цифра приближается к 4,5 миллиона, она относительная, потому что часть москвичей вакцинируются в других регионах, в Московской области. Динамика неплохая, хорошо бы, если б она и дальше сохранилась, — рассказал глава города.

Уровень заболеваемости остается очень высоким, несмотря на стабилизацию динамики, отметил Собянин в эфире «России 1».

4 ноября Собянин рассказал, что полный эффект от нерабочих дней из-за COVID-19 в Москве можно будет понять в конце следующей недели.

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Нерабочие дни, по словам мэра, обязательно дадут определенный эффект. Ситуация будет выправляться, выразил надежду он.

В тот же день министр правительства Москвы Кирилл Пуртов сообщил, что столичные власти намерены следить за восстановлением сферы общественного питания после ограничений из-за коронавируса. По его словам, торговля навынос и доставка позволили индустрии частично компенсировать падение оборотов.