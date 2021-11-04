Сергей Собянин описал процесс выбора больницы для пациентов с COVID-19

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Госпитализация тяжелых больных с коронавирусом в столице проходит по территориальному признаку и с учетом загруженности больниц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 4 ноября.

— Когда у вас выявлен положительный тест ПЦР или даже у ваших близких, с которыми вы живете, вы сразу попадаете в базу наблюдения. При ухудшении здоровья скорая помощь привезет в КТ-центр, если увидит, что у вас заболевание проходит в тяжелой форме, вас госпитализируют, — рассказал глава города.

Для людей с хроническими и серьезными заболеваниями всегда выбирают клинику, которая могла бы их отслеживать и оказывать содействие, подчеркнул он. Система работает так, чтобы больной получал стационарную помощь без перегрузки больницы, отметил Собянин в эфире «России 1».

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4 ноября Собянин рассказал, что полный эффект от нерабочих дней из-за COVID-19 в Москве можно будет понять в конце следующей недели. Также глава города сообщил, что двумя компонентами уже вакцинировались около 4,5 миллиона москвичей.