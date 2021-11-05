«Я сходила с ума!»: Асмус рассказала, как ее дочь оказалась в больнице с тяжелой инфекцией

Фото: instagram/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус рассказала, как вместе с бывшим мужем Гариком Харламовым спасала дочь Анастасию, которая попала в больницу с тяжелой кишечной инфекцией. Артистка отменила съемки в рекламе, в шоу Ивана Урганта и репетиции, чтобы быть рядом с дочкой, но в день госпитализации ей все же пришлось выйти на сцену и играть в спектакле.

Знаменитость рассказала, что во время учебы в театральном институте ее научили — актер может не выходить на сцену, только если умер. Другого повода не явиться на работу не существует. И этому завету Асмус была и остается верна.

По ее словам, она играла и во время беременности, и с высокой температурой, и после смерти близких, и с разрывом связок, и даже с сотрясением головного мозга. Истина проста: зритель заплатил за развлечение и должен его получить. Артист же обязан выступать, будто ничего не случилось, чтобы все остались довольны, пояснила артистка.

— Но несколько дней назад, после того как мы отвезли ребенка в больницу, мне нужно было мчать в театр. И я поехала. И играла. Но даже не помню, как… Когда мне Гарик писал, что сбить жар никак не могут, я не могла взять себя в руки. Рыдала и тряслась между выходами на сцену. Какая там сверхзадача, какое там сквозное действие?! У меня ребенок в больнице! — написала Асмус в Instagram.

По ее словам, она понимала, что дочь находится в надежных руках врачей, а рядом папа, но поделать с собой ничего не могла. Звезда призналась, что впервые в жизни во время спектакля поймала себя на мысли — скорее бы он закончился. Она мечтала держать дочь за руку, а не выступать в роли Леди Макбет.

После поклонов Асмус тут же поехала и легла на госпитализацию вместе с Настей.

Звездную наследницу уже выписали из больницы. Она находится дома с мамой.

На днях подписчики Кристины Асмус вычислили ее предполагаемого нового возлюбленного. Последние несколько месяцев российская актриса держит интригу по поводу ее новых любовных отношений. После развода с юмористом и шоуменом Гариком Харламовым ее часто уличали в страстных романах. Однако сама звезда никак не комментирует подобные слухи и лишь еще больше подогревает интерес намеками.