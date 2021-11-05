Ученые обнаружили ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого течения коронавируса 

Фото: pexels.com/pixabay.com

Ученые из Оксфордского университета обнаружили ген, который в два раза увеличивает риск тяжелого течения COVID-19.

Эксперты провели общегеномный анализ, который выявил хромосомную территорию 3p21.31. Она, по утверждению ученых, связана с двухкратным увеличением риска отказа дыхательных путей при коронавирусе.

— Мы выявили относительно неизученный ген LZTFL1 в качестве потенциально ответственного за возникновение такого риска, — говорится в докладе ученых в журнале Nature Genetics.

Исследователи установили, что ген встречается у 60 процентов людей южноазиатского происхождения и только у 15 процентов европейцев. По словам специалистов, этот феномен частично объясняет уровень избыточной смертности в некоторых районах Великобритании.

При этом данный ген нельзя рассматривать как единственную причину дыхательных осложнений при коронавирусе. Дело в том, что важную роль в этом процессе играют такие факторы, как социально-экономические условия.

По словам профессора Джеймса Дэвиса, повышенный генетический риск должен нейтрализоваться вакцинацией.

1/2 2/2

Эксперты назвали факторы, снижающие шанс выздороветь после ИВЛ. Тяжелое протекание коронавируса, позднее обращение к врачу и наличие сопутствующих заболеваний — такие факторы значительно снижают вероятность выздоровления при попадании на ИВЛ. При этом нередко именно молодые пациенты нуждаются в искусственной вентиляции легких.