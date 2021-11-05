Пушков раскритиковал заявления властей Молдавии по газовому контракту с РФ

Фото: Пресс-служба Совфеда

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал высказывания молдавских властей по поводу газового контракта с Россией.

— Как ни поступает Россия, все нашим «партнерам» плохо. Не заключала контракт с Молдавией — плохо. Заключила на приличных для Кишинева условиях — тоже плохо. Даже еще хуже. За это премьер Молдавии обвинила нас в «жестокой игре», а президент Санду решила от всего сердца поблагодарить за «помощь» США, откуда не поступило ни кубометра газа, — написал он в своем Telegram-канале.

Также Пушков прокомментировал высказывания главы польского нефтегазового концерна PGNiG Павла Маевского о том, что газовый кризис в Молдавии должен стать предупреждением для Европы о рисках «зависимости» от Газпрома.

Сенатор напомнил, что Россия не мешала Молдавии закупать газ у Польши или Украины, но Кишинев сам выбрал поставки из РФ.

— Выбрал из-за приемлемой цены и гарантированности поставок. А польская сторона, как всегда злобствует, да еще и просит Газпром снизить цену на газ — дорого, мол, очень, газовый кризис в Европе. Дорого? Не берите, — добавил он.

Ранее президент Молдавии Майя Санду поблагодарила Соединенные Штаты за поддержку во время газового кризиса. А премьер республики Наталья Гаврилица заявила, что долгие переговоры с Газпромом в условиях газового кризиса в стране и аномально высоких цен на газ на международном рынке были «жестокой игрой» со стороны России.

1 октября бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что жителей страны ждет суровая зима из-за того, что правительство упустило шанс вовремя договориться с Газпромом о новом контракте на поставку газа. Политик напомнил, что в 2019 году ему удалось договориться с президентом России Владимиром Путиным о покупке газа по 127 долларов за тысячу кубометров. Продление данного контракта позволило бы приобрести Молдавии газ в четвертом квартале этого года не дороже 250 долларов. Это в три раза дешевле нынешней цены, заключил Додон.

С 22 октября по 20 ноября парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране.

Газпром возобновил поставки газа в Молдавию по новому контракту в понедельник, 1 ноября. Согласно условиям нового контракта с Газпромом, в ноябре стоимость газа для республики составит 450 долларов за тысячу кубометров.