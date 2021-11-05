СК начал проверку после наезда на пенсионерку на электросамокате в Москве
Следователи начали проверку после того, как мужчина на электросамокате на большой скорости сбил пенсионерку на Манежной площади. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу в пятницу, 5 ноября.
— По данному факту следственным отделом по Тверскому району следственного управления по Центральному административному округу проводится доследственная проверка. Женщина доставлена в городскую больницу для обследования, — говорится в сообщении.
Правоохранители проверят инцидент на наличие признаков преступлений по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности». Ход процессуальной проверки по факту происшествия контролирует и прокуратура Москвы.
5 ноября в пресс-службе Росгвардии сообщили, что мужчина на электросамокате сбил 77-летнюю женщину на Манежной площади и скрылся. Женщине оказали доврачебную помощь, а сотрудники ОМОНа вызвали ей бригаду медиков.
Пострадавшую доставили в больницу с переломом плеча и черепно-мозговой травмой. Мужчину разыскивает полиция.