СК начал проверку после наезда на пенсионерку на электросамокате в Москве

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Россия, Москва, Манежная площадь Карта всех событий

Следователи начали проверку после того, как мужчина на электросамокате на большой скорости сбил пенсионерку на Манежной площади. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу в пятницу, 5 ноября.

— По данному факту следственным отделом по Тверскому району следственного управления по Центральному административному округу проводится доследственная проверка. Женщина доставлена в городскую больницу для обследования, — говорится в сообщении.

Правоохранители проверят инцидент на наличие признаков преступлений по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности». Ход процессуальной проверки по факту происшествия контролирует и прокуратура Москвы.

Видео: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве

5 ноября в пресс-службе Росгвардии сообщили, что мужчина на электросамокате сбил 77-летнюю женщину на Манежной площади и скрылся. Женщине оказали доврачебную помощь, а сотрудники ОМОНа вызвали ей бригаду медиков.

Пострадавшую доставили в больницу с переломом плеча и черепно-мозговой травмой. Мужчину разыскивает полиция.